Aquabike: tutto pronto a Olbia per ultima tappa del Mondiale

(ANSA) - OLBIA, 16 SET - Olbia ospita da oggi fino a domenica 18 settembre il "Regione Sardegna- Grand Prix of Italy", secondo e conclusivo round del UIM-ABP Aquabike World Championship 2022.

L'evento, organizzato dall'associazione Aquabike Olbia, si svolge al molo Brin con numerosi piloti di tutto il mondo che si sfidano in tutte le categorie: Ski Gp1, GP2, GP3, Ski Ladies, Runabout GP1, GP2, GP4, GP4 Ladies e Freestyle. La novità di questa quarta edizione nelle acque della Gallura è il primo e unico round della nuova classe Ski Division GP4.

La lotta per il titolo in Runabout GP1 sarà ristretta ai quattro piloti che si trovano in cima alla classifica, staccati di pochi punti, tra i quali il campione del Mondo in carica, il francese Jeremy Perez, che cercherà confermare il titolo. In tutte le altre categorie e soprattutto in Ski GP1 con l'assenza del Campione in carica, lo spagnolo Nacho Armillas, ritiratosi all'ultimo a causa di un infortunio, è apertissima.

Le prove libere di ogni categoria sono cominciate questa mattina, seguite immediatamente dalla pole position. Domani, sabato 17, le gare per aggiudicare i titoli mondiali. La Pole position e tutte le Moto saranno trasmesse in streaming in diretta sul sito aquabike.net e sulla pagina Facebook "Aquabike World Championship". (ANSA).