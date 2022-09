All'attore Fabio Testi il premio alla carriera dell'Alziator

Fabio Testi star della sezione cinema del Premio Alziator, abbinato al concorso per cortometraggi "Tre minuti di celebrità a Cagliari". Il grande attore di Peschiera del Garda, che lo scorso anno ha spento 80 candeline, sarà al centro della serata evento di domenica 18 settembre al Thotel: un intenso amarcord di emozioni, aneddoti, racconti, filmati e un momento clou, con la consegna del premio alla carriera.

E' uno degli appuntamenti della sezione cinema voluta dal patron Maurizio Porcelli della sedicesima edizione del Premio Alziator, intitolato alla figura dell'indimenticato scrittore, studioso e giornalista cagliaritano. La manifestazione della Fondazione Alziator, ad ingresso libero e gratuito, rientra nelle iniziative nazionali di Cinema in Festa promosse da Anica e Ministero della Cultura per celebrare la settima arte, in programma in tutto il Paese dal 18 al 22 settembre con l'ingresso nelle sale cinematografiche a prezzi ridotti per la visione dei film.

Fabio Testi muove i primi passi nel cinema come comparsa e stuntman. Scelto per apparire in una serie di caroselli televisivi per la Coca-Cola, ne diventa il protagonista e per due anni vi lavora in esclusiva. Durante le riprese Giacomo Ciarlantini, noto agente cinematografico, lo contatta e lo inserisce nel mondo delle produzioni cinematografiche, terminando nel contempo gli studi presso l'Accademia di Arte Drammatica Salvatore Solida. Dopo una parentesi in Inghilterra, rientra in Italia dove Vittorio De Sica lo sceglie per il ruolo di Malnate ne "Il Giardino dei Finzi Contini" che vincerà l'Oscar per il miglior film straniero. (1970). Da quel momento Fabio Testi lavora spesso in produzioni straniere recitando in lingua francese, spagnola e inglese, diretto da grandi registi come Claude Chabrol, J. Lee Thompson e Monte Hellman al quale è tuttora legato da una grande amicizia. Ad oggi sono più di 100 i film girati tra cinema e televisione.