Vela:Swan Cup,prima poco vento poi maltempo,regate annullate

Nulla di fatto per la terza giornata della 21/a Rolex Swan Cup di vela in corso di svolgimento a Porto Cervo. La previsione di una giornata dominata da condizioni meteorologiche molto instabili, a causa del passaggio di un fronte perturbato, si è concretizzata: il Comitato di Regata aveva già predisposto i percorsi costieri per tutte le classi in regata quando il calo del vento lo ha costretto a issare il cosiddetto segnale di Intelligenza (AP flag) rinviando l'orario di partenza in attesa che la situazione meteorologica si chiarisse.

Dopo aver atteso oltre un'ora, con un vento ancora instabile e molto leggero, e con la previsione di una cellula temporalesca in avvicinamento verso il campo di regata, associata a possibili forti raffiche di vento, il Comitato di Regata ha rinviato la flotta all'ormeggio dando priorità alla sicurezza di equipaggi e barche. Il Comitato di Regata continua a monitorare le condizioni meteorologiche in vista delle regate di venerdì, la cui partenza sarà probabilmente anticipata rispetto a quanto definito dal programma.