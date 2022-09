Travolto da auto pirata a Cagliari,conducente si costituisce

È stato travolto da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali e l'automobilista non si è fermata per soccorrerlo, costituendosi solo alcune ore dopo in Questura. È accaduto durante la notte a Cagliari, in via Is Mirrionis. Un uomo di 45 anni è attualmente ricoverato all'ospedale Brotzu in gravi condizioni. Denunciata per omissione di soccorso e lesioni gravissime una 26enne.

L'incidente, secondo quanto ricostruito dalla Squadra mobile e in base ai rilievi della polizia municipale, è avvenuto intorno all'1. Il pedone è stato investito da una Citroen C1, che si è poi allontanata dalla zona. A far scattare l'allarme sono stati alcuni residenti. I primi ad arrivare sul posto sono stati i medici del 118, che hanno trasportato il ferito in codice rosso all'ospedale, a seguire gli investigatori della Mobile e la municipale.

Inizialmente non si sapeva se il 45enne fosse stato vittima di un incidente o di un pestaggio. Solo dopo i primi rilievi, si è avuta certezza dell'investimento e sono quindi scattate le ricerche dell'auto pirata e di chi era alla guida. Diverse ore dopo la giovane conducente si è presentata in Questura ed è stata denunciata. La vettura è stata sequestrata.