"Ripensare la città", a Quartu concerti, libri e danza

Continuano anche a settembre a Quartu Sant'Elena gli appuntamenti della rassegna 'Ripensare la città- Il contributo delle associazioni': questa settimana gli appuntamenti sono concentrati soprattutto nel litorale. Il jazz della rassegna organizzata dall'Associazione culturale Il Formicaio si sposta venerdì da Casa Olla al Nuraghe Diana: concerto di Claudio Deoricibus, chitarrista di flamenco. Sempre a Flumini, ma al Parco Parodi, alle 19 previsto il laboratorio musicale 'Danzando sulle note'. L'iniziativa verrà poi ripetuta sabato 17 e domenica 18, stesso luogo, stessa ora.

Venerdì 16 invece, dalle 18.30 alle 20, porte aperte anche al Centro Servizi Flumini, davanti al parco, per incontrare i professionisti presenti legati al settore sanitario, al benessere e ai servizi al cittadino. Sabato 17 nuovo appuntamento con la rassegna 'Cittadini sospesi - Libri a Buffet 2022'. Al Nuraghe Diana alle 21 va in scena 'Contus de Quartu… sonendi e cantendi', spettacolo teatrale bilingue in sardo e italiano. Giovedì 22 si torna in centro. Alle 19, nella Sala Affreschi dell'Ex Convento dei Cappuccini spazio alla presentazione del libro 'We are Family - Storie di unioni civili', di Giovanni Follesa. Alle 21 poi l'appuntamento a Casa Olla: in programma il concerto narrativo ispirato a 'Paese d'ombre' di Giuseppe Dessì, vincitore del Premio Strega nel 1972.