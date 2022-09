"Notti stellate" a Palazzo Doglio con lo chef Max Mascia

Max Mascia ritorna a Palazzo Doglio, a Cagliari, per un nuovo appuntamento con "Notti stellate". Lo chef dello storico ristorante San Domenico di Imola, due stelle Michelin, proporrà i suoi piatti mercoledì 28 settembre alle 20.30, all'Osteria del Forte. Un viaggio tra i sapori della cucina emiliano romagnola con alcuni grandi classici che hanno reso il San Domenico celebre nel mondo: primo fra tutti l'uovo in raviolo San Domenico con burro di malga, parmigiano dolce e tartufo di stagione, presente nella carta del ristorante imolese dal 1974.

Ma prima arriva a tavola il filetto di baccalà in oliocottura, emulsione di patate e polvere di peperone crusco (Amuse bouche) e le code di gamberi in crosta di corn flakes, spinaci al sesamo e mousseline all'aceto balsamico (antipasto).

Tra le portate anche il filetto di rombo arrostito, riduzione di ostriche e Martini dry, vongole veraci alle erbe e, per concludere, la crostatina di pesche, gel alla verbena e crumble alla mandorla.

Max Mascia, classe 1983, muove i primi passi nel mondo della cucina a 14 anni, nel ristorante di famiglia, alternando agli studi alberghieri il lavoro accanto ai suoi primi maestri, gli zii Natale e Valentino. Dopo importanti e formative esperienze in alcune grandi cucine del mondo come Ducasse a Parigi e Plaza Athénée in Costa Azzurra, nel 2010 torna a Imola dove a 27 anni prende le redini del ristorante. Max ha celebrato i 52 anni di attività del ristorante e i suoi primi anni di gestione con il completo rinnovo delle sue cucine storiche introducendo una nuova dimensione nell'interazione con i commensali che ora possono entrare in cucina e osservare gli chef al lavoro direttamente dalla chefs table o dal bancone.

Un progetto studiato nei minimi dettagli dallo chef, con una particolare attenzione al tema della sostenibilità grazie all'introduzione dell'induzione e il controllo globale dei flussi energetici.