Malore in spiaggia, turista 82enne muore a Porto Frailis

Un cittadino svizzero di 82 anni è morto stamattina nella spiaggia di Porto Frailis, ad Arbatax, in seguito a un malore mentre si trovava in acqua. L'anziano, in vacanza in Sardegna con la moglie, ha chiesto aiuto mentre stava facendo il bagno dopo aver accusato un malore. Il bagnino è intervenuto prontamente e ha iniziato a praticargli le prime cure. Sul posto sono poi arrivati gli uomini della capitaneria del porto di Arbatax, i medici del 118 e l'elisoccorso, ma per l'anziano turista non c'è stato nulla da fare: è spirato tra le braccia dei soccorritori.