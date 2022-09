Incendio in studio medico a Cagliari, due piani a fuoco

Momenti di paura durante la notte in centro a Cagliari per un incendio divampato al primo e secondo piano di uno stabile di sei piani, all'angolo tra via Nazario Sauro e via Mameli.

Sul posto hanno lavorato per diverse ore - al momento sono ancora in corso le operazioni di bonifica e la strada è stata chiusa al traffico - una squadra dei Vigili del fuoco della sede centrale, una del distaccamento cittadino del porto, una dal distaccamento di Iglesias ed una della sede di Sanluri, sei i mezzi di supporto di cui quattro autobotti una autoscala ed un carro aria.

Verso l'1.15 le fiamme - per cause ancora da accertare - sono partite all'interno di uno studio medico di due piani e subito si è creata una coltre di fumo nera che ha invaso tutta la zona mettendo in allarme centinaia di residenti. Fortunatamente non ci sono persone coinvolte e non è stato necessario evacuare lo stabile interessato in quanto i locali sovrastanti sono adibiti ad uffici e il piano terra a locali commerciali.

Le indagini per stabilire le cause dell'incendio - fanno sapere dal Comando dei vigili del fuoco - saranno valutate al termine della messa in sicurezza dell'area interessata.

Intanto questa mattina, all'ora di punta, il traffico nella zona è paralizzato, a seguito della chiusura di una via molto trafficata, con lunghe file nelle strade adiacenti.