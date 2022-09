Governatori Lega, subito risorse contro il caro bollette

"Siamo di fronte a una vera e propria emergenza nazionale, e alle emergenze è necessario rispondere con tempestività e coraggio come chiedono famiglie, lavoratori e imprese". Così i governatori della Lega Massimiliano Fedriga, Attilio Fontana, Maurizio Fugatti, Christian Solinas, Donatella Tesei, Luca Zaia.

"Servono subito nuove e importanti risorse pubbliche per sostenere gli italiani contro il caro-bollette e intervenire immediatamente con l'attivazione del tetto al prezzo del gas, oggi in mano a una speculazione su cui i paesi europei non posso più tergiversare. Il Paese è in pericolo, serve l'unità di tutte le forze politiche". Dai presidenti di Regione della Lega arriva dunque un appello all'unità per far fronte all'emergenza: i partiti, aggiungono "su questo tema, devono superare i particolarismi e lavorare insieme per l'interesse del Paese".