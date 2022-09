Barca a vela alla deriva, tre turisti salvati a Caprera

Tre turisti stranieri sono stati salvati durante la notte dalla Guardia costiera di La Maddalena su una barca a vela alla deriva di fronte all'isola di Caprera. L'imbarcazione era all'ancora, di fronte all'isola, quando per le forti raffiche di vento ha rotto gli ormeggi e con il motore in avaria è stata trascinata pericolosamente verso la costa rocciosa.

Ricevuta la richiesta di soccorso, la Capitaneria di porto di La Maddalena ha inviato sul posto la Motovedetta Search and Rescue C.P. 870. I militari, dopo avere verificato che le tre persone a bordo stessero bene, hanno evitato che l'imbarcazione si schiantasse sugli scogli e l'hanno poi scortata e ormeggiata in sicurezza all'interno della baia "Spalmatore" dell'isola di La Maddalena.

Concluse le operazioni di soccorso, il capitano della barca a vela è stato sanzionato per aver ormeggiato all'ancora, in orario notturno, all'interno dell'Arcipelago. Un comportamento questo vietato dalle norme del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, con la sola eccezione per le barche di proprietà di residenti nel Comune di La Maddalena e munite di casse raccolta liquami.