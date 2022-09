Quartu, nuove attrezzature sportive per il parco Europa

(ANSA) - QUARTU SANT'ELENA, 14 SET - Nuove attrezzature per lo sport in un'area dedicata all'interno del parco Europa a Quartu Sant'Elena. Un progetto nato sulla spinta della pandemia da una forte richiesta di spazi all'aperto per lo svolgimento di attività sportiva in sicurezza. Il Comune aveva partecipato al bando e ora è arrivata la pubblicazione della graduatoria e la conferma dell'ammissione. La spesa è di 25mila euro. L'area verde di Pitz'e Serra, infatti, oltre a possedere i requisiti richiesti dal bando, si presta bene alla tipologia di intervento.

"In un momento storico così delicato e difficile - spiega l'assessora allo Sport Cinzia Carta - l'amministrazione sta lavorando con assoluta tempestività su tutti i finanziamenti possibili, senza perdere l'occasione di avere risorse utili al miglioramento e al rilancio della città". Il Comune sta lavorando - coinvolto anche l'assessorato ai Lavori Pubblici - per cercare soluzioni per gli altri impianti sportivi.

Intervenendo ad esempio con la messa a norma di alcune strutture, come Sa Forada, anche grazie ai finanziamenti del Pnrr. poi il Palazzetto dello Sport, le palestre scolastiche di via Inghilterra, di via Perdalonga, via Turati, via Palestrina e via Mons. Angioni. (ANSA).