Covid: contagi in calo e nessun decesso in Sardegna

Contagi in calo e nessun morto per Covid nelle ultime 24 ore in Sardegna. I nuovi casi positivi sono 365 (- 184), di cui 315 diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.951 tamponi per un tasso di positività che scende dal 14,8% al 12,3%. Stabile sia il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva (5), che quello dei ricoverati in area medica, 75. Le persone in isolamento domiciliare sono 5.196 (- 470).