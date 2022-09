Sanità: infermieri Brotzu su Aventino, sciopero 24 ore il 16

(ANSA) - CAGLIARI, 13 SET - Venerdì prossimo, 16 settembre, ci sarà lo sciopero generale di 24 ore degli infermieri dell'Azienda Brotzu di Cagliari con un presidio dalle 9.30 alle13.30 all'ingresso dell'ospedale San Michele in via Peretti.

La mobilitazione dei dipendenti era già stata annunciata poco prima di Ferragosto, ma ora "la pazienza è finita", dicono Usb Sanità , Nursing Up, Nursind, Fsi e Cisna che hanno confermato la protesta, garantendo comunque le prestazioni sanitarie di emergenza e urgenza.

"Gli infermieri del Brotzu sono arrabbiati: stiamo vivendo una situazione drammatica e abbiamo accumulato, durante e prima della pandemia, una grave carenza di personale, assenza di personale di supporto - ha detto Diego Murracino segretario del Nursing Up - lavoriamo oltre le 36 ore previste dal contratto e le ore in eccedenza si accumulano senza essere né pagate né recuperate. I dati ufficiali della Regione confermano che gli infermieri del Brutzu sono i meno pagati della Sardegna. Tutto questo è intollerabile: una mancanza di rispetto verso il personale che con altissima professionalità sta garantendo le emergenze". (ANSA).