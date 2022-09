Minacce di morte e frasi razziste a due barman, arrestato

(ANSA) - CAGLIARI, 13 SET - Ha minacciato di morte i dipendenti di un locale, puntando contro di loro un coltello e rivolgendosi con frasi a sfondo razzista. Un 23enne di Monserrato, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di San Bartolomeo per rapina impropria.

Intorno all'1 il 23enne è entrato in un bar di via Is Mirrionis e ha consumato cibo e bevande. I dipendenti, un ragazzo del Ghana e uno del Senegal, gli hanno chiesto di pagare il conto, ma lui si è scagliato contro di loro minacciandoli con il coltello e insultandoli con frasi razziste. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri che hanno sorpreso il 23enne mentre gettava in un cassonetto il coltello usato per le minacce. L'arma è stata sequestrata e il giovane arrestato.

(ANSA).