In partenza per Dakar non dichiara 20mila euro, multato

Stava lasciando la Sardegna con in tasca 20mila euro non dichiarati. Un giovane senegalese è stato bloccato dai funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Cagliari e dai militari della Guardia di finanza in servizio all'aeroporto di Cagliari-Elmas.

Il giovane stava partendo per Dakar e nei bagagli nascondeva 20mila euro non dichiarati. Ha pagato una sanzione immediata "pari al 5% dell'importo eccedente il limite consentito di 10.000 euro", spiegano dall'Adm. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.