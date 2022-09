Fondazione Oristano, Francesco Deriu nuovo presidente

Francesco Deriu è il nuovo presidente della Fondazione Oristano.

Lo ha eletto, ieri, il Consiglio di amministrazione della Fondazione in sostituzione del dimissionario Andrea Lutzu.

Architetto, libero professionista, Deriu, che faceva già parte del Cda della Fondazione Oristano in rappresentanza del Comune di Oristano, assume l'incarico nelle more delle modifiche statutarie in discussione proprio in queste settimane e per l'ultimo scorcio di mandato dell'attuale consiglio di amministrazione.