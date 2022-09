Università Cagliari: prima gara per linea di merchandising

Per la prima volta l'Università di Cagliari ha avviato una procedura ad evidenza pubblica aperta, sopra soglia comunitaria, telematica per affidare la fornitura e il servizio di gestione della vendita di una linea di prodotti di merchandising dell'Ateneo. Per le imprese interessate l'opportunità è di avere l'esclusiva per la fornitura e la concessione del marchio. Come si ricorderà, nei mesi scorsi l'Ateneo del capoluogo sardo aveva indetto una consultazione preliminare di mercato finalizzata all'acquisizione, nel rispetto della massima trasparenza, di informazioni utili per poi predisporre la gara.

Ora l'obiettivo della nuova procedura è la definizione di un accordo quadro, con un unico operatore economico, per la fornitura di prodotti a ridotto impatto ambientale con il marchio UniCa e la concessione del marchio per la vendita a terzi degli stessi prodotti di merchandising, di durata quadriennale, rinnovabile per un ulteriore quadriennio, prorogabile per ulteriori sei mesi.

Dal punto di vista tecnico, la gara - gestita dalla Direzione Acquisti e appalti - avverrà con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con un importo a base di gara che sfiora il milione e mezzo di euro. La scadenza per le domande di partecipazione è fissata per le 12 del 7 ottobre, ulteriori dettagli sono consultabili nel bando sul sito www.unica.it