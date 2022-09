Scuola: -15mila studenti rispetto all'anno 2018-2019

La Sardegna ha registrato negli ultimi anni un forte decremento della popolazione scolastica, dovuto anche al trend negativo delle nascite, in linea con il dato a livello nazionale. Dall'anno scolastico 2018/2019 al 2022/2023 la Sardegna ha perso oltre 15.000 alunni, riduzione che ha avuto percentuali maggiori nella scuola dell'infanzia (-13.83%) e nella scuola primaria (-12.03%). I dati sono stati diffusi della Regione che evidenzia come la popolazione scolastica quest'anno è di 187.176 unità, con un decremento rispetto allo scorso anno scolastico, della popolazione scolastica pari al -2,69%.

Per quanto concerne la scuola secondaria di secondo grado, si registra un decremento rispetto allo scorso anno del 2,20% degli iscritti al secondo ciclo. Gli studenti sardi confermano anche per il 2022/2023 la scelta verso il percorso liceale, seguito dalle iscrizioni presso gli Istituti tecnici e dai Professionali. Nell'Isola le autonomie scolastiche per l'anno scolastico 2022/2023 sono 273: 66 nella Città Metropolitana di Cagliari, 58 nel Sud Sardegna, 24 Oristano, 48 Nuoro e 77 Sassari.