Da Seulli a Nora alla scoperta del patrimonio archeologico

(ANSA) - CAGLIARI, 12 SET - La Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Cagliari e il Segretariato regionale del Ministero per i beni culturali aderiscono anche quest'anno alle Giornate europee del patrimonio. Da mercoledì 14 setembre al 22 dicembre saranno presentati al pubblico progetti, cantieri e lavori in corso recentemente conclusi. In via del tutto eccezionale - è stato spiegato questa mattina nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma - sarà possibile visitare siti archeologici e monumenti di solito non accessibili al pubblico.

Si parte da Suelli il 14 settembre: i lavori di restauro hanno interessato capanne e bastione al Nuraghe Piscu. Prevista la presentazione dei risultati e una visita al cantiere. Più a sud gli ultimi scavi hanno portato alla luce resti dell'insediamento punico e romano di Bithia: sarà possibile dare un'occhiata durante le visite guidate in programma sabato 17 a Domus de Maria.

Sabato 24 doppio appuntamento: a Oristano con il passato e il futuro dell'ex convento di San Francesco, e a Cagliari con una conferenza sul pittore Bartolomeo Castagnola. Il giorno successivo visite in cantiere a Pula: sarà consentito l'accesso ai due complessi termali di Nora. Sempre domenica 25, a Siddi, presentazione del restauro della statuetta lignea della Vergine con il Bambino conosciuta come Sa Gloriosa.

A ottobre poi si va a Fordangianus con gli ultimi reperti delle Terme romane di Caddas. A dicembre, il 3, presentazione e visita ai lavori della cattedrale di Oristano e all'Archivietto.

Lo stesso giorno a Cagliari presentazione dei burattini e delle marionette di Is Mascareddas con rappresentazione teatrale.

(ANSA).