Covid: 160mila bivalenti a Sardegna, attesa per prenotazioni

Sono arrivate in Sardegna, e sono state consegnate questa mattina alla farmacia dell'ospedale Binaghi di Cagliari, le prime 129.600 dosi del vaccino Comirnaty (Pfizer) bivalente a mRna, anti-Covid, sviluppato sul ceppo originario del virus e sulla variante Omicron. Attese per martedì le 24.350 dosi del bivalente Spikevax della casa farmaceutica Moderna.

È invece in fase di definizione l'aggiornamento sulle modalità della campagna di vaccinazione dei nuovi target, sulla base delle indicazioni comunicate dal Ministero alle Regioni. Anche in queste ore proseguono le interlocuzioni con il ministero della Salute per definire le procedure per le prenotazioni, che presumibilmente ricalcheranno quelle degli altri vaccini, e le priorità di somministrazione. Appena verranno stabiliti questi dettagli la Regione comunicherà l'avvio delle prenotazioni. Nel frattempo,prosegue la campagna per le quarte dosi di richiamo (second booster) per tutti gli over 60 e over 12 fragili, così come indicato dal ministero della Salute.