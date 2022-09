Tumori: successo open day contro melanoma in Aou Sassari

Una giornata per promuovere la prevenzione del melanoma. È l'open day Link Me, che si è svolto a Sassari, organizzato dall'Intergruppo melanoma italiano (Imi) in collaborazione con le Dermatologie dell'Aou di Sassari all'ospedale Santissima Annunziata e nella Stecca bianca di viale San Pietro. "Abbiamo aderito a questa iniziativa perché, oltre ad avvicinare l'ospedale ai cittadini, ribadisce il ruolo della nostra azienda che, grazie alle competenze e all'approccio multidisciplinare, è un punto di riferimento per il trattamento del melanoma", spiega il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera universitaria, Luigi Cugia.

Un percorso diagnostico terapeutico assistenziale che ha coinvolto diverse specialità: dalla Dermatologia alla Diagnostica per immagini e alla Radioterapia, dalla Chirurgia all'Oncologia e alla Psicologia, dall'Anatomia patologica e Biologia molecolare alla Genetica medica. L'Open day ha visto due momenti distinti, il primo dedicato alle visite degli utenti da parte degli specialisti, il secondo con i componenti del gruppo multidisciplinare che si occupa del percorso diagnostico terapeutico assistenziale (Pdta), nato per prendere in carico il paziente con melanoma o sospetta patologia.

L'incontro ha permesso agli specialisti dell'Aou di evidenziare l'importanza della diagnosi precoce per combattere il melanoma, l'arma più efficace per aumentare la probabilità di guarigione, unitamente ai nuovi trattamenti disponibili. È stata anche sottolineata una riduzione dei melanomi avanzati a favore di quelli iniziali, grazie anche a nuovi approcci e terapie.