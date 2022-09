Tiro a volo: Lodde argento Europeo, prende la carta olimpica

Seconda carta olimpica per un atleta italiano per Parigi 2024. Anche questa, come la precedente, arriva dal tiro a volo e dagli Europei in corso a Cipro. A prendere l'argento l'oro nella gara di Skeet, e conquistare per l'Italia il pass per i Giochi, è stato il biologo sardo Luigi Lodde, che ha chiuso la finale alla pari (38-38) con il ceco Jakub Tomecek e poi ha perso un lunghissimo spareggio per l'oro, finito 20-19 per il ceco, l'altro tiratore ad aver guadagnato la carta olimpica. Bronzo per il britannico Ben Llewellin, che ha gareggiato con il lutto al braccio per la morte della Regina Elisabetta.