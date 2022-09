Scuola: lunedì 12 a Cagliari protesta dei docenti precari

Scuole aperte. E subito manifestazione di protesta. Il volantino sta girando sui gruppi whatsapp e sui social: sit-in lunedì 12 settembre davanti alla sede della direzione scolastica regionale in via Giudice Guglielmo a Cagliari. L'appuntamento è fissato per le 10. A promuovere la protesta un movimento spontaneo di docenti.

"Ancora un nuovo anno con le cattedre vuote - si legge nell'invito alla partecipazione - Dopo le riforme e le controriforme degli ultimi trent'anni, centinaia di docenti, a pochi giorni dalla campanella (in Sardegna si riparte il 14 ma già da lunedì 12 alcune scuole saranno aperte, ndr) non sanno se e dove lavoreranno". Domanda (retorica): "E chi pagherà questi ritardi? Come sempre noi docenti e tutti gli studenti sardi di tutte le scuole". Lo slogan è in tre righe: "Scuola sarda senza docenti, vogliamo rispetto e dignità per studenti e insegnanti".