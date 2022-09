Quartu, segreteria sociale in centro e bancomat a Flumini

Nuova sede centrale per il segretariato sociale a Quartu Sant'Elena, attivo anche per l'erogazione di servizi alle fasce più deboli. E uno sportello Atm a Flumini. E' il risultato di un accordo siglato tra Banco di Sardegna e amministrazione comunale, che prevede il comodato d'uso di due locali. Il Banco di Sardegna concederà, per la durata di 15 anni, un immobile nella piazza Sant'Elena, centralissima e facilmente raggiungibile da tutti anche con i mezzi pubblici.

Il secondo comodato risponde invece alla richiesta degli abitanti di Flumini di avere nel proprio territorio i servizi finanziari garantiti dalla presenza di un bancomat. Il Comune concederà, sempre gratuitamente e per 15 anni, i locali di via Melibodes: il Banco di Sardegna installerà un ATM.

Il bancomat che sarà installato a Flumini andrà ad aggiungersi alle macchine di ultima generazione già presenti in città. Il Banco ha infatti potenziato la qualità dei servizi automatici tradizionali con l'installazione di bancomat più completi ed efficienti in viale Colombo e nelle tre postazioni di viale Marconi, che si aggiungono a quello già operativo nella via Danimarca.