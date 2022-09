Nave detenuta in porto a Olbia per motivi di sicurezza

(ANSA) - OLBIA, 09 SET - Gravi deficienze nell'ambito della sicurezza della navigazione. Con questa motivazione gli ispettori del Nucleo Port State Control della Capitaneria di Porto di Olbia, due giorni fa hanno sottoposto a provvedimento di fermo la nave mercantile Unzile Ana, battente bandiera del Panama, alla fonda nella rada del porto di Olbia.

L'unità di 2914 tonnellate di stazza lorda, proveniente da Sagunto, in Spagna, e diretta a Salerno con un carico di bobine di acciaio, è arrivata nella rada di Olbia nel tardo pomeriggio di martedì, a rimorchio di un'altra nave a causa di un'avaria che ha bloccato i motori durante la navigazione, quando il mercantile si trovava in acque francesi, a sud est della Corsica. Gli ispettori della Guardia Costiera hanno riscontrato, tra l'altro, gravi carenze relative ai mezzi di salvataggio, ad alcuni sistemi di sicurezza antincendio e alla preparazione professionale dell'equipaggio relativamente alle procedure per la lotta antincendio, nonché il mal funzionamento del diesel generatore di emergenza, e carenze relative alle procedure di sicurezza in generale. Irregolarità che rendono la nave al di sotto degli standard minimi di sicurezza richiesti dalla normativa internazionale e che la obbligheranno al fermo fino a che le carenze non saranno sanate. (ANSA).