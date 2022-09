Nasce portale digitale per progetti e idee sullo spazio

Un portale digitale per mettere insieme idee e contributi della comunità scientifica spaziale. Al momento la piattaforma è in fase di potenziamento e gli utenti registrati sono circa 500: entro l'anno sarà potenziata anche con applicazioni dell'Agenzia spaziale italiana già utilizzate. Primo incontro nella sala conferenze dell'Osservatorio Astronomico di Cagliari Inaf-Oac a Selargius, del Distretto virtuale dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), organizzato con il supporto del CRS4 e del Distretto aerospaziale della Sardegna (Dass).

È la prima tappa di un tour che toccherà Roma, Milano e Trieste per far conoscere meglio la piattaforma virtuale dell'ASI. "Lo strumento che è stato presentato dall'Agenzia spaziale italiana - ha spiegato Giacomo Cao, CRS4 e Dass - risulterà di sicuro aiuto alla comunità che fa capo al settore, non solo per migliorare l'interazione legata sulla base delle specifiche competenze di ciascun attore pubblico o privato, ma anche per sviluppare progettualità di comune interesse".

Giacomo Sciortino, distretto virtuale Asi, ha spiegato che il portale è una risorsa informativa innovativa in quanto offre un'interfaccia web a tutti gli attori del settore - imprese, enti pubblici, associazioni imprenditoriali, regioni, università - di interagire con propri contributi. "Ciò permette- ha precisato- innanzitutto di mappare tutte le specificità e le vocazioni espresse dal territorio e di promuoverne la valorizzazione in modo sinergico e interattivo, anche con operazioni di finanza integrativa".

Il portale si articola in tre strumenti. Il principale è il data base delle imprese e della comunità scientifica. A questo si collegano una piattaforma documentale e un comunicatore email tematico utilizzabile da tutti i soggetti registrati per inviare messaggi alla comunità.