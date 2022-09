Il Sardinia Radio Telescope al centro del Gerrei Astrofest

L'occhio della Sardegna sullo spazio è a San Basilio. Inevitabile che la prima festa sull'osservazione di stelle e pianeti nasca proprio lì. Mostre, laboratori divulgativi, seminari pubblici, visite guidate, un astroconcerto, ma anche un gioco sul coding nella piazza principale e un'area "creativa" per i più piccoli. In più una serata astronomica dedicata all'osservazione di luna, stelle e pianeti. È la prima edizione del festival "Gerrei Astrofest", organizzato dall'Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) insieme al comune di San Basilio, che ospita il Sardinia Radio Telescope, e al Gal Sole Grano Terra. L'appuntamento è per sabato 10 settembre nelle strade del centro del paese e domenica 11 al Sardinia Radio Telescope a Pranu Sanguni.

Circa 20 gli appuntamenti in calendario. Tra i partner dell'evento l'Agenzia Spaziale Italiana (Asi), l'Università di Cagliari (UniCa), l'Istituto nazionale di Fisica Nucleare (Infn) e l'Associazione astrofili sardi (Aas). Animatoti del festival, accanto ai ricercatori e tecnologi Inaf, 14 studenti del Liceo scientifico Euclide di Cagliari. "Il Gerrei Astrofest - spiega Silvia Casu, ricercatrice e responsabile della divulgazione e didattica dell'Inaf di Cagliari e promotrice dell'evento - rappresenta per noi un esperimento pilota per capire l'interesse e le potenzialità di eventi di questo tipo in un territorio che ci sta molto a cuore.

Un'occasione per far incontrare scienza, turismo e ambiente. "Un'opportunità per il nostro territorio - sottolinea il sindaco di San Basilio Albino Porcu - che con questo festival rafforza l'offerta e continua il suo percorso verso la promozione turistica delle aree interne, portando i visitatori a conoscere i luoghi e le comunità del Gerrei dove esistono realtà produttive d'eccellenza e un incredibile patrimonio ambientale e culturale".

"Sosteniamo da sempre che l'ambiente naturale che abbraccia i territori del Gerrei, insieme a Sarrabus, Trexenta e Campidano di Cagliari, siano il nostro tesoro più prezioso, da custodire ma soprattutto da promuovere e valorizzare", aggiunge Antonino Arba, presidente del Gal Sgt.