Comune Nuoro verso risanamento conti, saldo positivo 15 mln

Il Comune di Nuoro va verso il risanamento dei conti: il Consiglio comunale, con 14 voti a favore, due astenuti e uno contrario, ha approvato il rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2021. Il documento contabile registra un saldo positivo di 15 milioni, ma anche un aumento delle spese, come spiega l'assessora al Bilancio Rachele Piras. "Siamo davanti a un percorso virtuoso verso il risanamento delle casse comunali.

Nel complesso si registra un aumento del fondo cassa finale, che al 31 dicembre 2021 riporta un saldo positivo di 15 milioni di euro, contro i 9 dello scorso anno. Risorse che sono in gran parte vincolate secondo i principi del "bilancio armonizzato", che obbligano i Comuni ad accantonare delle somme per mettersi al riparo dai rischi di dissesto finanziario. Sono in aumento anche le spese - sottolinea l'assessora - ma il debito sta assumendo un carattere "sano" con uscite destinate a investimenti per la crescita della città, come accaduto per il potenziamento degli impianti sportivi".

Per il sindaco Andrea Soddu, "gli elementi di miglioramento sono tanti, purtroppo, a fronte di questi 15 milioni di fondo cassa, ci dobbiamo scontrare con norme che incidono sulla possibilità di impiegare tali risorse per la spesa corrente, ad esempio per rifare gli asfalti. Paradossalmente per progettare e costruire strade, ci dobbiamo indebitare. E così per riparare le buche di quelle esistenti, per le quali dobbiamo ricorrere a finanziamenti regionali o statali" ,conclude il sindaco.