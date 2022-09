Carabinieri: Pricchiazzi comandante provinciale a Sassari

(ANSA) - SASSARI, 09 SET - Il colonnello Massimiliano Pricchiazzi è il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Sassari. Quarantasei anni, originario di Bari, si è insediato questa settimana subentrando al comandante Dionisio De Masi.

Pricchiazzi arriva in Sardegna dopo avere ricoperto come ultimo incarico quello di comandante del gruppo Carabinieri di Rho, in Lombardia. In precedenza aveva guidato le Compagnie di Rivoli, Torino Mirafiori e Napoli Vomero.

"La provincia di Sassari è un territorio molto vasto ma c'è anche una presenza capillare dell'Arma. Resta naturalmente fondamentale il coordinamento con le altre forze di polizia, il prefetto e l'autorità giudiziaria", ha dichiarato il nuovo comandante questa mattina presentandosi ai giornalisti.

Oltre al comando provinciale nel nord Sardegna sono cambiati i comandanti di tre Compagnie e del Reparto Territoriole di Olbia. In Gallura al tenente colonnello Davide Crapa è subentrato il pari grado Michele Monti. Alla Compagnia di Alghero il capitano Pietro Barrel lascia la guida al capitano Michele Marruso, in arrivo dal gruppo di Locri.

Cambio di guardia anche a Porto Torres, dove il maggiore Danilo Vinciguerra ha passato il testimone al capitano Lorenzo Mochi, e a Ozieri, dove al capitano Andrea Asuni subentra il capitano Gabriele Tronca, già comandante del Ros di Nuoro.

