Cambio al comando della Guardia Costiera di Golfo Aranci

(ANSA) - GOLFO ARANCI, 09 SET - Passaggio di consegne al comando della Guardia costiera di Golfo Aranci.

Si è insediato oggi il nuovo comandante, tenente di Vascello, Giorgio Palmerini, che subentra a Francesco D'Esposito, il quale lascia il comando dopo due anni di attività per proseguire la sua carriera militare alla Capitaneria di porto di Gaeta. Il nuovo comandante, Giorgio Palmerini, 32 anni, romano, si è laureato a pieni voti in Scienze del Governo e dell'Amministrazione del Mare all'Accademia navale di Livorno.

Ha prestato servizio presso la Direzione Marittima di Civitavecchia, ricoprendo l'incarico di Addetto all'Ufficio Relazione Esterne, Addetto alla Sezione Tecnica e Capo Sezione Operativa e Centro Controllo Area Pesca.

Durante tale periodo, è stato altresì impiegato come National Expert per conto del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in diverse missioni internazionali, in particolare presso l'Agenzia Europea di Controllo delle Attività di Pesca di Vigo, in Spagna. Da settembre 2020 ha prestato servizio alla Capitaneria di porto della Spezia, ricoprendo l'incarico di Capo Sezione Demanio e Contenzioso. (ANSA).