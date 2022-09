200mila studenti sardi in classe tra speranze e problemi

(di Stefano Ambu) (ANSA) - CAGLIARI, 09 SET - Pronti al nuovo anno scolastico.

La prima campanella in Sardegna è prevista per il 14 settembre, ma in alcuni istituti è previsto un ingresso anticipato come stabilito dal collegio dei docenti.

Ripartenza con i problemi di sempre: una cinquantina di dirigenti scolastici, gli ex presidi, si dovrà sdoppiare in due istituti. "Dovrebbe intervenire la Regione con l'adozione di parametri adattati anche alla differente densità demografica delle aree della Sardegna - spiega Massimo Depau, presidente regionale dell'Associazione Presidi - riconosco che non sarebbe facile, ma questa è l'unica soluzione: dimensionamento e offerta formativa non dipendono dai presidi, ma proprio dalla Regione".

E per assicurare le lezioni si dovrà fare ricorso, in attesa della conclusione dei concorsi, a circa duemila supplenti. Anche se - assicura il direttore scolastico regionale Francesco Feliziani - entro l'autunno 500, parte delle 2000 supplenze saranno coperte con i vincitori del concorso straordinario che poi diventeranno di ruolo. Settecento le nuove immissioni in ruolo già completate. "Non funziona il reclutamento: è caotico.

Si entra in ruolo con sette diverse procedure concorsuali - spiega Andrea De Giorgi (Cobas) -. Dalla regia non si riesce a gestire minimamente la situazione. Si crea un corto circuito tra le nomine a tempo determinato e indeterminato con le scuole che cambieranno docenti e quindi non sarà garantita spesso la continuità didattica. L'algoritmo che dovrebbe risolvere tutto al volo non funziona: ci sono errori su errori. Le macchine generano troppe situazioni anomale che poi devono essere corrette anche manualmente dalle scuole".

Soliti problemi anche per il sostegno agli alunni disabili: il numero dei docenti abilitati è sempre inferiore alle necessità e, da subito, comincerà la chiamata dalle altre classi di concorso e graduatorie. Pescando in primis chi ha già avuto esperienze in classe in questo delicato ruolo. Rinforzato con circa settemila assunzioni l'organico degli Ata. Gli studenti che entreranno nelle aule saranno circa 196mila. I docenti, compresi quelli di sostegno, quasi 25mila. Ci sarà qualche difficoltà iniziale: "Ci sono state nuove immissioni - spiega Depau - ma non sono ancora sufficienti. Ci sono ancora molti precari soprattutto negli istituti tecnici e professionali: nei primi giorni sarà complicato anche stabilire l'orario delle lezioni".

Studenti e docenti potranno entrare a scuola senza mascherina, anche se non sarà vietato indossare dispositivi di protezione individuale. Non ci sarà più l'obbligo di misurare la febbre. A casa i positivi, ma per loro non è prevista la Dad. Si potrà anche andare a scuola con sintomi influenzali. Ma in questo caso si dovrà utilizzare la mascherina. (ANSA).