Poltu Quatu nel metaverso col tennis dei campioni

Il metaverso accoglie Poltu Quatu, località turistica della Gallura, e il torneo Pro/Am per un'occasione unica: la sfida tra otto campioni del tennis internazionale come Marion Bartoli, Marco Chiudinelli, Iva Majoli, Davide Sanguinetti, Mara Santangelo, Fabrice Santoro, Francesca Schiavone, Andreas Seppi.

Poltu Quatu diventa così la prima destinazione in Italia che si affaccia al metaverso, con lo scopo di avere un legame sempre più diretto con gli ospiti, creando delle esperienze uniche e innovative che gli stessi possono vivere anche nella realtà virtuale della destinazione stessa.

Il torneo si svolgerà sabato 10 e domenica 11 settembre sui campi da tennis del Grand Hotel Poltu Quatu, a due passi da Porto Cervo, e per la prima volta è possibile anche assistere e partecipare alle sfide non solo dal vivo ma anche nel mondo virtuale grazie a The Nemesis, che ha creato la piattaforma dedicata nel metaverso, con una gara tra i partecipanti che prevede un premio di un fine settimana proprio nel resort di Poltu Quatu.

Per entrare nel metaverso di Poltu Quatu basta collegarsi al link www.thenemesis.io/proamtennistournament. Ed è qui che sarà il quartier generale del torneo, con l'accoglienza dei giocatori partecipanti proprio al Grand Hotel Poltu Quatu ed i campi da tennis del resort messi a disposizione da Heaven Group, oltre agli eventi collegati dedicati nelle diverse aree. Main sponsor del torneo con Poltu Quatu è The Longevity Suite, insieme a Acqua Smeraldina, Aruana Churrascaria, Bindi, CellFood, Glm, Head, Jaguar, Moody, Radio KissKiss, Tennis Tecnica e The Nemesis.

Il torneo nasce grazie all'impegno di Mara Santangelo, che ha scelto come sede Poltu Quatu, con i campi circondati dalle bellezze naturali della Sardegna, punto di riferimento del turismo internazionale. "La strategia messa in campo per Poltu Quatu evidenzia la possibilità di guardare oltre le classiche dinamiche turistiche, permettendo di sviluppare e far conoscere una splendida destinazione a 360 gradi", afferma Rafael Torres, Ceo di Girama Hospitality che gestisce Poltu Quatu.