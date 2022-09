Giunta: dimissioni Todde, Solinas assume interim Trasporti

"Prendo atto delle dimissioni dell'assessore Todde e assumo l'interim dei Trasporti". Lo ha dichiarato il presidente della Regione, Christian Solinas, ai microfoni del Tgr della Rai, a margine del congresso regionale della Uil, a proposito della scelta di Giorgio Todde che, oltre all'incarico in Giunta, ha lasciato anche il suo partito, la Lega.

Per il momento, ha aggiunto Solinas, "non è prevista una sostituzione: ne riparleremo dopo le elezioni del 25 settembre, quando potrebbero esserci anche altre caselle della squadra da cambiare".

Per il posto rimasto vacante, la Lega ha già indicato il nome dell'attuale capogruppo in Consiglio regionale, Pier Luigi Saiu.

"Si tratta di un ottimo consigliere regionale - ha commentato Solinas - ma ci sarà tempo e modo per valutare".