Atleti SpeedySport leggono Grazia Deledda a Radio Barbagia

(ANSA) - NUORO, 08 SET - Sette atleti disabili della SpeedySport hanno partecipato al progetto "Una novella al giorno, i cittadini leggono Grazia", interpretando le novelle della scrittrice premio Nobel Grazia Deledda su Radio Barbagia.

Un'iniziativa nata dalla collaborazione tra l'assessorato alla Cultura del Comune di Nuoro e l'emittente radiofonica nell'ambito delle iniziative per i 150 anni dalla nascita della scrittrice, che sta contribuendo ad avvicinare tante persone, adulti, anziani, giovani adolescenti, ragazzi al mondo deleddiano.

Anche Tony, Francesca, Luciano, Ines, Nadia, Chiara e Ivano hanno potuto cogliere la bellezza dei testi della scrittrice nuorese, con la lettura della novella "A Cavallo" dove viene messo in luce il suo legame ai luoghi, la natura, i costumi sardi, il materiale etnografico. "I nostri lettori hanno superato la prova, non è facile controllare l'emozione davanti ad un microfono, in una sede ufficiale, che ha una grande tradizione per la città di Nuoro, come Radio Barbagia - ha detto il direttore dell'emittente radiofonica Graziano Canu -. I ragazzi hanno capito lo spirito dell'iniziativa e si sono preparati in maniera meravigliosa".

Francesco Fancello, responsabile organizzativo della Speedysport, ha ringraziato Radio Barbagia "per aver dato la possibilità ai ragazzi di fare un'esperienza cosi interessante e singolare in ambito culturale. I nostri atleti si sono sentiti accolti e hanno potuto godere di un progetto davvero inclusivo, permettendo loro di vivere relazioni, amicizie, cultura all'interno della propria comunità". (ANSA).