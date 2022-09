Lutzu si dimette da presidente della Fondazione Oristano

L'ex sindaco Andrea Lutzu lascia la carica di presidente della Fondazione Oristano, l'organismo che si occupa dell'organizzazione della Sartiglia e della gestione integrata dei beni culturali e del turismo. "Un ente - scrive nella nella lettera di dimissioni - che ho condotto con il massimo impegno e dedizione dalla sua nascita ad oggi". "E' una decisione - sottolinea Lutzu - che in buona parte prende origine dalla mia sofferta decisione di non ricandidarmi a sindaco della città.

In queste ultime settimane il mio disagio politico - prosegue l'ex primo cittadino della città di Eleonora - è notevolmente aumentato, a seguito anche di alcune scelte dell'amministrazione comunale, in totale e inaccettabile discontinuità con quelle fatte dalla precedente, che ho avuto l'onore di guidare per cinque anni, peraltro in stretto contatto e, allora, in piena condivisione con i vertici dell'attuale. Questo non mi consente - conclude Lutzu - di continuare con la dovuta serenità il mio delicato e importante compito".