Lega: assessore Sardegna si dimette da incarico e partito

La Giunta della Sardegna perde un assessore. Si è dimesso oggi il responsabile dei Trasporti Giorgio Todde che ha lasciato anche il partito che l'aveva indicato per il ruolo nell'esecutivo guidato da Christian Solinas. Cioè la Lega. Sono, infatti, proprio le dinamiche interne al Carroccio che hanno portato Todde alla decisione comunicata al presidente della Regione.

L'ormai ex assessore era in lizza per una candidatura in Parlamento per il voto del 25 settembre, ma alla fine l'aveva spuntata l'attuale coordinatore regionale Dario Giagoni, in corsa nel collegio uninominale di Sassari-Olbia per la Camera. Al Senato invece è stata indicata la senatrice uscente Lina Linesu, capolista nel proporzionale. Come Todde, nei giorni scorsi hanno lasciato il partito e gli incarichi nel gabinetto dell'assessorato la sua segretaria particolare Lidia Palma e il suo consulente, ed ex vicecoordinatore della Lega, Massimiliano Più.

All'ANSA il coordinatore Giagoni ha dichiarato: "tutti siamo importanti e nessuno è indispensabile, tranne Matteo Salvini. Spiace che qualcuno pensi più alla poltrona che al bene dei sardi e della Sardegna. A breve sarà indicato il nome del sostituto assessore".