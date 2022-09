"La Notte Nugoresa", festa di popolo nel segno di G. Deledda

Grandi preparativi per "La Notte Nugoresa - Nel nome di Grazia Deledda", evento promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Provincia e il gruppo Istentales, in programma venerdì 9 settembre a partire dalle 17 nel capoluogo barbaricino.

La manifestazione, tra musica, canti a tenorre, spettaccoli teatrali, animazione per bambini e degustazione di prodotti locali, si snoderà tra le strade del centro cittadino: da via Lamarmora al corso Garibaldi, da piazza Vittorio Emanuele a piazza Mameli. Il clou con i concerti dei Modena City Ramblers insieme agli Istentales, la Funky jazz Orkestra di Berchidda, gli spettacoli itineranti dei tenores di Silanus, Mamoiada, Galtellì e Santu Caralu di Nuoro, e il teatro con gli attori e gli artisti di Bocheteatro e Circus Maccus. Le degustazioni delle eccellenze enogastronomiche del territorio e delle birre artigianali saranno a cura di Coldiretti e Campagna amica, mentre i piatti saranno firmati dall'agrichef Maria Paola Masala.

"La Notte Nugoresa sarà un momento di grande partecipazione - sottolinea il vice sindaco Fabrizio Beccu nella conferenza stampa di presentazione - Un momento che abbiamo volutamente inserito nelle celebrazioni Deleddiane come segnale di riscossa, lasciandoci alle spalle il pessimismo". "Finalmente abbiamo ripreso a ritrovarci in piazza - aggiunge l'assessore al Turismo Luigi Crisponi - Grazia Deledda non è dell'elite, ma del popolo e quale modo migliore per ricordarla e celebrarla se non attraverso una festa di popolo? Non chiamiamola genericamente 'Notte bianca' perché - precisa - sarà una notte colorata da tanti appuntamenti resi possibili dalla collaborazione tra pubblico e privato".

"Quello che metteremo in piedi sarà un grande evento della Barbagia - spiega il leader degli Istantales Gigi Sanna - Tutti gli hotel e le strutture ricettive della città sono al completo, stiamo dirottando le persone nei paesi del circondario affinché trovino una sistemazione. Un bel segnale per le nostre attività produttive e perché significa che la gente ha voglia di riprendersi la vita in mano".