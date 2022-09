Gdf: Tenenza di Porto Torres diventa Compagnia

La Tenenza della Guardia di Finanza di Porto Torres è stata elevata al rango di Compagnia.

La decisione è stata adottata con un decreto del Comando generale del 14 giugno scorso, che ha così condiviso la proposta avanzata dal comandante Regionale Sardegna, generale Gioacchino Angeloni, di istituire nel centro turritano la Compagnia, reparto maggiormente strutturato e capace di esprimere un potenziale superiore e più rispondente all'importanza del contesto economico-finanziario locale.

La circoscrizione di servizio del Reparto resta immutata e comprende oltre a Porto Torres altri otto Comuni - Bulzi, Castelsardo, Sedini, Sennori, Sorso, Tergu, Santa Maria Coghinas e Stintino - per un territorio di oltre 427 Km quadrati, e una popolazione di 53mila abitanti circa.

Questa mattina , alla presenza delle autorità civili e militari locali e provinciali, si è svolta una breve cerimonia nella caserma sede della Compagnia, durante la quale è stata scoperta la nuova targa del Reparto.

Alla cerimonia era presente anche il tenente Davide Guida, che il 21 settembre assumerà il comando della nuova Compagnia, in sostituzione del capitano Manuel Milia, destinato a un nuovo incarico in Emilia Romagna.