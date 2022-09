Covid: contagi in calo ma altri 4 morti in Sardegna

Contagi da Covid in calo in Sardegna ma ancora 4 vittime nelle ultime 24 ore: i nuovi casi confermati di positività sono 375 (- 256), di cui 338 diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3.213 tamponi per un tasso di positività che scende dal 16,1% all'11,6%. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 5 (- 1), quelli in area medica 80 (- 4). Calano anche i casi di isolamento domiciliare, 7.868 (-783). Le quattro vittime sono due uomini di 93 e 96 anni e due donne di 89 e 94 anni, tutti residenti in provincia di Oristano.