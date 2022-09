Arzachena set del film "La coda del diavolo", via al casting

(ANSA) - ARZACHENA, 07 SET - Arzachena e il suo territorio saranno il set del film "La coda del diavolo", lungometraggio prodotto da Ascent Film e Groenlandia per la regia di Domenico De Feudis. Il protagonista è un ex poliziotto alle prese con una rete criminale invischiata nel traffico di esseri umani.

L'action movie sarà interamente girato in Sardegna con il patrocinio e il supporto logistico del Comune di Arzachena e il sostegno della Fondazione Sardegna Film Commission.

I casting per centinaia di comparse, organizzati dalla Casting Rossana Patricelli, si svolgeranno il 13, 14, 22 e 23 settembre nel centro servizi Malchittu sulla statale 125 all'ingresso sud di Arzachena. Le riprese del film inizieranno il 17 ottobre prossimo e andranno avanti per due settimane.

Domenico de Feudis, pugliese trapiantato a Roma, è stato assistente alla regia nei film La grande bellezza e Loro 1 e Loro 2 di Paolo Sorrentino, oltre che dei cortometraggi dello stesso Sorrentino Killer in Red e The Dream. Ha lavorato, sempre come assistente alla regia, anche in Miele di Valeria Golino; Io e Lei di Maria Sole Tognazzi; Il colore nascosto delle cose di Silvio Soldini; Amori che non sanno stare al mondo di Francesca Comencini.

Nel 2017 con il cortometraggio L'ora del buio, un horror di atmosfera, partecipa ad importanti festival di settore, come il Sitges Intl Fantastic Film Festival; il Trieste Sciece+Fiction Fest; Zubroffka Short Festival; Cambodia Horrific Film Festival.

De Feudis ha sviluppato il suo primo film, Il legame, proprio a partire dall'idea alla base del suo corto L'ora del buio.

