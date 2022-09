Polstrada, in aumento a Sassari le auto senza assicurazione

Sono 320 dall'inizio dell'anno, dieci solo nell'ultimo fine settmana, gli automobilisti che circolavano senza l'assicurazione, tutti fermati sulle strade del nord Sardegna dalla Polizia stradale di Sassari. In alcuni casi gli agenti hanno potuto verificare che la mancata copertura obbligatoria del veicolo era dovuta a truffe perpetrate on-line nei confronti di inconsapevoli utenti, che avevano acquistato la polizza da siti internet non ufficiali o da falsi intermediari.

La Polizia ricorda che oltre alle specifiche responsabilità in caso di incidenti, le sanzioni amministrative vanno da un minimo di 866 euro a massimo di 3.464, più la decurtazione di 5 punti sulla patente e al sequestro amministrativo del veicolo. Nei casi di recidiva (dalla seconda volta in poi), a carico del trasgressore la norma prevede il raddoppio della sanzione pecuniaria, il ritiro della patente di guida e il fermo del veicolo per 45 giorni in aggiunta al sequestro. A questi provvedimenti si aggiungono le responsabilità civile e penali in caso di sinistro.