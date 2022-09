Emozioni "sotto il tendone" con Circo in Villa firmato Cedac

Tra funamboliche avventure, fiabe e l'incanto di un viaggio per mare il Teatro Massimo di Cagliari ospita dal 9 al 28 settembre "Circo in Villa". Un cartellone pensato per risvegliare il piacere della meraviglia, con tre titoli che mescolano arti circensi e linguaggi della scena: dalla comicità dei clowns alla bravura degli acrobati, dal teatro e alla danza, dal mimo e alla magia degli illusionisti. La 3° rassegna internazionale di Circo contemporaneo è organizzata dal Cedac, direzione artistica di Valeria Ciabattoni.

Si parte il 9 settembre con "Pss Pss", virtuosistico e pluripremiato spettacolo della Compagnia Baccalà: un racconto per quadri ideato e interpretato da Camilla Pessi e Simone Fassari con la regia di Louis Spagna. Un susseguirsi di fughe e inseguimenti, esercizi di equilibrio e giocoleria, tra buffe gags e momenti di poesia.

S'intitola invece "La sposa Blu" la creazione della danzatrice e performer Silvia Battaglio, ispirata a "Barbablù" di Charles Perrault, una produzione di Zerogrammi e Biancateatro in programma il 16 settembre alle 18.30: tra suggestioni letterarie, da Shakespeare ai fratelli Grimm e teatro di figura con le splendide marionette della Collezione Toselli, l'artista si confronta con il dramma del femminicidio con una storia d'amore e libertà.

Infine dal 26 al 28 settembre con tre repliche giornaliere alle 16.30, 17.30 e 18.30 spazio a "Una Tazza di Mare in Tempesta", l'immaginifica installazione-spettacolo di e con Roberto Abbiati e con Johannes Schlosser, per rivivere l'epopea della caccia alla balena bianca sulla falsariga di "Moby Dick" di Herman Melville, uno dei capolavori della letteratura americana e mondiale.

Un settembre all'insegna del nouveau cirque con il Cedac Sardegna: "Pss Pss" sarà in scena anche il 10 settembre alle 21 al Teatro Comunale di San Gavino Monreale e il 12, sempre alle 21, al Teatro Tonio Dei di Lanusei, "La sposa Blu" il 15 a Carbonia e il 18 ad Alghero, stessa ora, mentre la Compagnia Nando e Maila propone "Sonata per Tubi" il 15 a Tempio, il 16 a Macomer e il 17 a Meana Sardo, per una fine estate idealmente "sotto il tendone".