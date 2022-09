Si perdono durante escursione, salvati due turisti tedeschi

Hanno perso l'orientamento durante un'escursione nella zona del nuraghe Ziu Giuaneddu, a Teulada, e non sono più riusciti a tornare nel luogo in cui avevano lasciato la loro auto. Disavventura a lieto fine per una coppia di turisti tedeschi di 62 e 67 anni, originari della Sardegna.

I due hanno parcheggiato l'auto alla Casa cantoniera Nuraxi de mesu, lungo la statale 195, e si sono diretti verso il nuraghe. Intorno alle 18, dopo l'escursione, hanno tentato di fare ritorno, ma dopo una serie di percorsi a vuoto, si sono resi conto di aver perso l'orientamento. Hanno telefonato ad alcuni parenti per chiedere aiuto.

Allertato il 112 che ha inviato sul posto il Soccorso alpino con i tecnici di Cagliari, Iglesias e Medio Campidano e il Centro di Coordinamento Mobile, pattuglia dei militari dell'Arma e del Corpo forestale. Intorno alle 2:25 i due turisti sono stati rintracciati, stavano bene anche se spaventati, e sono stati riaccompagnati alla loro auto.