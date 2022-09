Padel: torneo di beneficenza tra dipendenti Aou Sassari

Giocare a padel per divertirsi, sfidare i colleghi e dare una mano al reparto di Pediatria. È lo scopo del primo torneo di padel riservato ai dipendenti dell'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari, che si svolgerà dal 12 al 25 settembre con il patrocinio della stessa Aou e l'organizzazione dall'associazione Mediterraneo Padel Sassari.

Oltre all'evento sportivo, il torneo è una importante iniziativa solidale: le quote di iscrizione saranno utilizzate per l'acquisto di beni utili per il reparto di Pediatria, come per esempio i lettini di degenza per i piccoli ricoverati. Il torneo si svilupperà su due settimane nei campi dedicati in via Baldinca e si giocherà tutte le sere dalle 18 in poi.

La quota di iscrizione è di 25 euro e le iscrizioni si chiuderanno venerdì 9 settembre. Le coppie iscritte verranno suddivise in gironi da 4 formazioni che si sfideranno tra loro in un girone all'italiana. La prima classificata di ogni girone accederà al tabellone finale a eliminazione diretta.

"Il padel è uno sport accessibile a tutti e invitiamo i dipendenti ad iscriversi - affermano gli organizzatori del torneo - anche a chi non può contare su un'eccellente forma fisica. Oltretutto chi si iscrive farà un gesto solidale a favore del reparto di Pediatria dell'Aou di Sassari". Sarà possibile seguire le gare del torneo in diretta sul canale Youtube dell'associazione Mediterraneo Padel Sassari.