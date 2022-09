Fiamme vicino alle case ad Arbus, due Canadair in azione

Momenti di paura nelle campagne di Arbus per un incendio che si è avvicinato anche ad alcune case. Le fiamme si sono sviluppate in località Rio Barratzu e, spinte dal vento, hanno minacciato alcune abitazioni, ma non è stato necessario procedere ad alcuna evacuazione. Sul posto sono subito arrivate le squadre dei vigili del fuoco, il personale del Corpo forestale e la Protezione civile, che si sono messi a protezione delle case. Per evitare che il fuoco raggiungesse gli stabili, è stato richiesto l'intervento di tre elicotteri della flotta regionale e di due Canadair che per circa un'ora hanno lanciato bombe d'acqua sulla zona. La situazione è tornata lentamente alla normalità e sono attualmente in atto le operazioni di bonifica. Secondo una prima stima, sono andati distrutti 5 ettari di bosco e sugherete.