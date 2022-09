Carabinieri: cambio alla guida della Compagnia di Alghero

Avvicendamento al comando della Compagnia dei Carabinieri di Alghero. Il capitano Pietro Barrel lascia la guida al capitano Michele Marruso, in arrivo dal gruppo di Locri, che si è insediato oggi. I due ufficiali sono stati ricevuti questa mattina dal sindaco Mario Conoci, che ha ringraziato Barrel per il lavoro svolto in questi tre anni e ha dato il benvenuto al nuovo comandante. Il capitano Barrel proseguirà la sua carriera al comando della Compagnia Castello di Cisterna, nell'area metropolitana di Napoli.