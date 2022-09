Aumento incidenti, Polizia locale Sassari rafforza controlli

Cresce il numero di incidenti stradali a Sassari e la Polizia locale rafforza i controlli sulle considerare più a rischio. Da gennaio ad agosto il Comando di via Carlo Felice ha rilevato 767 incidenti stradali a fronte dei 1.015 registrati in tutto il 2021, in cui già si era verificata un aumento significativo di sinistri rispetto agli anni precedenti. Per cercare di limitare e prevenire gli incidenti la Polizia locale intensificherà i controlli sulle strade. Controlli che nei primi otto mesi dell'anno hanno portato a contestare 486 violazioni e ritirare 30 patenti di guida.

È Ottava la zona che presenta le maggiori criticità: 225 violazioni e 12 patenti di guida ritirate. Al secondo posto per gravità si colloca la "Buddi Buddi": 129 violazioni e 7 patenti ritirate. Immediatamente dopo si registrano i dati di via Predda Niedda con 111 condotte trasgressive e 8 patenti ritirate.

Da oggi sino al 15 dicembre la campagna di sicurezza stradale prevede controlli sul rispetto dei limiti di velocità nelle strade urbane ed extraurbane a più alto livello di incidentalità: via Predda Niedda, via Buddi Buddi, via Budapest, via Prati, via Don Sturzo, viale Porto Torres, via Domenico MilleLire, via De Martini, via Buddi Buddi, Ottava ( ex SS131 tratto che attraversa la borgata di Ottava), SP18 Bancali e SP 82 Campanedda. I controlli saranno rafforzati anche grazie alla disponibilità di due nuovi telelaser di ultima generazione.