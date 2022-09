Incendio in parco fenicotteri alle porte Cagliari, case evacuate

Vasto incendio alle porte di Cagliari nell'area umida di Molentargius e intorno alle saline, regno dei fenicotteri e di altre specie protette. Le fiamme hanno lambito alcune abitazioni e diverse case sono state evacuate per precauzione. I vigili del fuoco sono stati impegnati nello spegnimento del rogo dalle prime ore della notte di sabato. La situazione più critica proprio a Quartu per le fiamme che si sono propagate tra cannetti e sterpaglie sino a raggiungere via Fiume. Un incendio che piano piano si è avvicinato anche alle abitazioni tra via Lisbona via Madrid e la via San Benedetto. Numerose le segnalazioni alla sala operativa 115.

Sul posto sono intervenute quattro squadre ordinarie di pronto intervento, due della sede centrale di viale Marconi, una dal distaccamento porto di Cagliari e una proveniente dal distaccamento di Mandas, oltre altre quattro squadre di supporto, con un automezzo fuoristrada dotato di modulo antincendio, due autobotti e la chilolitrica con 25.000 litri d'acqua proveniente dal distaccamento aereoportuale di Elmas. I vigili del fuoco si sono schierati in più punti a protezione delle case che in via precauzionale sono state evacuate. Sul posto anche squadre di volontariato la Forestale Regionale, e alcune ambulanze. Si registrano danni in alcune abitazioni. Non risultano persone coinvolte. Altri due interventi per incendio di vegetazione nelle stesse ore della notte hanno impegnato i Vigili del Fuoco, vicino alla Motorizzazione Civile e lungo la statale 554.