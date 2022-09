Sanità: riprendono gradualmente le attività al Cto e Sirai

(ANSA) - IGLESIAS, 03 SET - Gli ospedali del Sulcis-Iglesiente stanno riprendendo gradualmente a svolgere le prestazioni sanitarie temporaneamente sospese nel periodo estivo.

Il Cto di Iglesias, dopo la riapertura, seppur parziale, del Pronto Soccorso lo scorso 22 agosto, ha visto nel corso di questa settimana la ripresa delle attività di Chirurgia Ortopedica, Otorino e Oculistica. Si tratta - fanno sapere dalla Asl - di attività programmate in week surgery che vanno ad integrare le attività chirurgiche d'urgenza svolte attualmente dal Sirai di Carbonia, e che danno il necessario supporto alla attività di pronto Soccorso.

In questi mesi è stata posta un'attenzione straordinaria nei confronti dell'ospedale di Iglesias, la cui operatività era stata particolarmente compromessa dalla mancanza cronica di personale ulteriormente aggravata dalle ferie estive e da numerose malattie del personale medico. Per quanto attiene al Sirai di Carbonia - annuncia la Asl - lunedì 5 settembre riapre il Reparto di Neurologia, e si sta lavorando per poter riprendere con l'attività chirurgica programmata. L'obiettivo è il potenziamento di tutti i servizi presenti per entrambi i nosocomi: nell'immediato si sta facendo ricorso a prestazioni aggiuntive con personale interno o proveniente dal altre aziende del SSR e a progetti finanziati per l'abbattimento elle liste d'attesa, ma è chiaro che per superare in maniera stabile le difficoltà si dovrà avere a disposizione un organico adeguato alle esigenze delle Unità operative. (ANSA).