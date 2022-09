Cagliari: crescita e voglia di A, ora l'esame trasferta

di Stefano Ambu

Un sogno temporaneo chiamato vetta. E il ritorno al gol di Rog (con fascia da capitano) dopo i due infortuni e la lunga assenza. Sono le due speranze per un Cagliari che spera di avere imboccato la strada giusta.

Bene il gioco e le occasioni da gol. Meno bene non aver chiuso la partita e aver consentito al Modena qualche tiro e qualche mischia di troppo. Seconda vittoria in casa, ma ora l'ostacolo da superare è quello delle gare in trasferta con solo un punto in due partite. "Quando non chiudi i conti - ha riconosciuto Liverani a fine gara - poi rischi di buttare via qualcosa di straordinario che avevi costruito. Oggi meritavamo questa gioia".

Il mal di trasferta? Liverani dice che a Ferrara qualcosa di buono si è già visto: "Il Cagliari oggi ha dato continuità alla prestazione di Ferrara, forse ci credevo solo io però ero convinto di come si fosse vista un'ottima squadra fino all'espulsione di Di Pardo e anche dopo. Si è visto un Cagliari ancora più in crescita, Rog e Nandez hanno giocato poco negli ultimi mesi e stanno salendo di condizione, sono tanti i ragazzi che da qualche tempo lavorano con continuità. Sicuramente non possiamo soffrire così tanto giocando una gara così importante".

Il futuro sarà (almeno sino a gennaio) con una rosa non più in balia delle possibili partenze. Secondo Liverani questo assetto può solo favorire dei passi avanti. "Ci vuole tempo, serve giocare insieme, sinora il gruppo difficilmente ha avuto la possibilità di giocare più partite con la formazione uguale o quasi. Da lunedì potremo lavorare con continuità su quanto vogliamo costruire, sono felice della squadra che alleno e l'ho detto ai ragazzi. Bisogna migliorare ma ci sono tutte le potenzialità per fare bene. Oggi ad un certo punto siamo passati alla difesa a tre perché il Modena aveva quattro attaccanti e saltava la mediana, ci serviva ordine, dobbiamo toglierci qualche scoria perché a tratti manca serenità nelle giocate e rischi di buttare via delle partite dominate".

E ormai si gioca a carte scoperte: la A è un traguardo anche dichiarato. "Questi ragazzi hanno sofferto molto in passato, da qui la voglia di gente di alto livello come Rog e Nandez di rimanere per restituire gioia ai tifosi. Il nostro popolo ha sofferto, ha voglia di rialzarsi, sentiamo la delusione che si è respirata nel recente passato, non è facile dominare ogni partita e vincerla ma tutti insieme possiamo e dobbiamo mettere il massimo per toglierci soddisfazioni e raggiungere l'obiettivo".